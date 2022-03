Ligue Butagaz Energie : Bourg-de-Péage finalement sauvé ?

📰 Le communiqué officiel sur l'avenir du club ➡️ https://t.co/lJWgAD0Xqa#teamBDPHandball💛💙🐝

Le communiqué de Bourg-de-Péage

Bonne nouvelle à venir pour Bourg-de-Péage ? Ce mercredi matin, à travers un communiqué publié sur son compte Twitter officiel, le club de handball féminin, situé dans le département de la Drôme et qui occupe aujourd'hui la septième place du classement de la Ligue Butagaz Energie, après un total de 17 journées déjà disputées, a évoqué le sujet brûlant, du moment, le concernant. A savoir son avenir., pas plus tard que ce lundi soir, en raison de très gros problèmes financiers. Les joueuses et le staff auraient même été informés de ce fameux dépôt de bilan. Pourtant, un repreneur semble donc avoir été trouvé, in extremis, et pas plus tard que ce mardi soir, en fin de journée. Ce qui éviterait cette issue du dépôt de bilan. Une nouvelle qui arrive après des heures bien compliquées pour la formation, dans le doute depuis désormais deux bonnes journées."Face aux difficultés financières que traversent actuellement le Bourg de Péage Drôme Handball, une récente rencontre avec de nouveaux investisseurs amène un nouvel élan au club, notamment concernant la partie professionnelle gérée par la SAS. La société d’assurances LNA Solutions, dirigée par Jean et Nathalie Pamart et sur les conseils de l’ex-joueur international Grégory Anquetil, affirme son engagement avec le club dès maintenant et pour les saisons futures.Grâce à cet apport financier, la municipalité a renouvelé son soutien au club, ainsi qu’aux nouveaux investisseurs. À plus long terme, le couple Pamart, très intéressé par les projets de développement dans le monde du handball, a également la ferme intention de s’investir davantage pour les saisons prochaines."