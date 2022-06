Ligue Butagaz Energie : Abdelmalek a reçu les faveurs du public

👑 Élue par les fans, Ehsan Abdelmalek🇪🇬 remporte le Trophée @FDJ de meilleure joueuse de l'année 🙌

✊ Avec pas moins de 1️⃣4️⃣3️⃣ buts inscrits (6,5 buts en moyenne) elle est aussi la top buteuse de la saison en #LigueButagazEnergie !



🔗 https://t.co/CXAhzPjMu4#inspirante pic.twitter.com/LAlOSuIdhh



— LBE_Officiel (@LBE_Officiel) June 1, 2022

Abdelmalek : « Très fière d’avoir gagné ce trophée »

Le public a fait son choix ! Si Nice a terminé à la septième place de Ligue Butagaz Energie, le club azuréen pourra s’enorgueillir d’avoir dans ses rangs la meilleure joueuse du championnat selon les internautes. En effet, à l’issue d’un vote populaire dont les candidates étaient les huit joueuses ayant été récompensées chaque mois, la demi-centre de l’OGC Nice Ehsan Abdelmalek a eu les faveurs du public avec pas moins de 36% des voix. L’Egyptienne, qui évolue sur les bords de la Méditerranée depuis 2015, a devancé la gardienne internationale de Brest Cléopâtre Darleux (22% des voix), ui a arrêté 34,77% des tirs subis cette saison, et celle de Bourg de Péage Camille Depuiset (12% des voix), qui va renforcer Metz dès la saison prochaine et qui a conclu la saison à 32,1% d’arrêts.Ehsan Abdelmalek, quant à elle, a convaincu les votants grâce à son efficacité face aux buts. En effet, la demi-centre de l’OGC Nice est la meilleure buteuse du championnat avec 143 réalisations, dont 45 sur jet de sept mètres en 22 matchs joués, soit 6,5 buts par match. « Je suis très heureuse et très fière d’avoir gagné ce trophée de meilleure joueuse de l'année. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont voté pour moi et qui se sont mobilisées sur les réseaux sociaux pour me permettre de terminer en tête de cette élection digitale, a déclaré Ehsan Abdelmalek dans un communiqué. J'ai également une grosse pensée pour toutes mes partenaires et le club de l’OGC Nice Handball. Nous nous sommes battues cette saison et sans eux, je n’aurais jamais pu remporter ce trophée, qui vient récompenser toutes les personnes qui s'investissent au quotidien pour faire avancer l'OGC Nice. »