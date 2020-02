Handball - Toulon Saint-Cyr : Siraba Dembélé-Pavlovic à Bucarest ?

Elle aurait menti ? Il y a un mois, Siraba Dembele (33 ans) avait répondu à une question de nos confrères de L'Echo Républicain à propos de son avenir qu'elle irait au bout de son contrat à Toulon Saint-Cyr. « Est-ce que je vais poursuivre avec Toulon ? Il me reste une année de contrat, donc oui. Après, ça pourrait être la dernière avant ma reconversion. » L'Equipe croit pourtant savoir que la capitaine de l'équipe de France et récente maman de deux jumeaux va faire ses valises avant la dernière année de son bail, qui court jusqu'en 2021. Sur son site, le journal annonce en effet ce mardi que l'ailière gauche emblématique des Bleues (263 sélections, 805 buts), avec qui elle a tout gagné, la médaille d'or olympique exceptée, quittera le Var l'été prochain, à un an de la fin de son contrat, pour mettre le cap sur la Roumanie et le CSM Bucarest. Plutôt que de terminer sa carrière à Toulon, et, donc, d'y débuter ensuite sa reconversion (une éventualité qui serait toujours d'actualité en revanche), la championne d'Europe 2018 et du Monde un an avant (2017) aurait ainsi décidé de goûter à une nouvelle expérience à l'étranger, elle qui est déjà passée auparavant par le Danemark (Randers), la Macédoine (Vardar Skopje) et la Russie (Rostov).

Dembele-Pavlovic doit d'abord réussir son retour, imminent

Avec à la clé une demi-finale en Ligue des Champions, un sacre en Coupe EHF, deux titres de championne de Russie, une Coupe de Russie, trois titres de championne de Macédoine et trois Coupes de Macédoine pour celle qui affiche également un titre de championne de France (avec Toulon en 2010) et deux Coupes de France (encore avec Toulon, en 2011 et 2012) à son incroyable palmarès. Toutefois, au même titre qu'elle aspire à disputer une nouvelle fois les Jeux, à Tokyo cet été, mais uniquement dans le but d'aller enfin décrocher l'or, quatre ans après l'argent de Rio (« Le coach, Olivier Krumbholz, m’a demandée si je comptais revenir, je lui ai dit oui. J’ai très envie d’aller aux Jeux de Tokyo (...) Mais je n’ai pas envie d’aller aux Jeux pour autre chose que la médaille, et si possible la plus belle. »), la Drouaise n'en a visiblement pas eu assez en club. Et en rejoignant Bucarest, sacré champion d'Europe en 2016 et qui fait toujours partie des meilleures équipes en Europe à l'heure actuelle, Dembele souhaiterait viser une dernière fois les sommets européens. Pour le moment, elle doit déjà s'attacher à réussir son retour sur les parquets après près d'un an sans jouer (4 avril 2019). « J’aimerais rejouer en match fin février ou début mars. Après, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il faut voir comment mon corps va réagir », confiant la maman de Matej et Elian pour L'Echo Républicain le 6 janvier dernier. De ce come-back après sa longue pause maternité devrait dépendre la suite. Avec donc peut-être en perspective ce dernier gros coup en carrière, à Bucarest.