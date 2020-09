Handball - Ligue Butagaz Energie (J3) : Paris enchaîne

Paris s'échappe en seconde mi-temps

LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 3EME JOURNEE

Mercredi 23 septembre 2020

Vendredi 25 septembre 2020

Samedi 26 septembre 2020

Dimanche 1er novembre 2020

Deuxième match de suite à domicile pour Paris 92 et deuxième victoire pour les Parisiennes.Face à des Girondines qui n'ont toujours pas gagné depuis le début de la saison, les Parisiennes ont fini par faire la différence et à l'emporter assez nettement, mais elles ont mis du temps avant de décramponner définitivement les joueuses désormais entraînées par Christophe Chagnard.A la pause, le score était d'ailleurs toujours très serré, avec une avance d'un but uniquement en faveur de Paris 92. Mais si Mérignac, porté par Julie Dazet (4 buts) et Stine Svangaard (4 buts également) a fait jeu égal pendant trente minutes avec les locales, la seconde mi-temps s'est avéré fatale aux Girondines, incapables de résister plus longtemps à la pression de Laura Flippes (6 buts) et de ses partenaires, Eun-Hee Ryu, Nadia Offendal et Veronika Mala (toutes 5 buts) en tête. Montées en puissance après le retour des vestiaires, les Parisiennes l'emportent finalement de six buts (28-22).- Besançon : 37-31Nice -: 22-29- Mérignac : 28-22Bourg-de-Péage - ChambrayDijon - NantesPlan-de-Cuques - Fleury LoiretSt-Amand-les-Eaux - Toulon-St-Cyr