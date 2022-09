Handball - Ligue Butagaz Energie (J1) : Metz et Brest débutent par une victoire

Priou porte Plan-de-Cuques

LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 1ERE JOURNEE

Vendredi 2 septembre 2022

Samedi 3 septembre 2022

Dimanche 4 septembre 2022

C'est reparti pour une nouvelle saison de Ligue Butagaz Energie, avec une nouvelle formule, puisque cette saison, l'équipe qui sera en tête au terme des 26 journées sera déclarée championne de France, comme cela se fait en Liqui Moly Starligue. A priori, Metz et Brest devraient encore se mêler à la lutte pour le titre, et les deux équipes l'ont d'ailleurs emporté à l'occasion de la 1ere journée.(9 pour Lucie Modenel pour les Drômoises). Ce fut un petit peu plus difficile pour Brest, qui ne l'a emporté que de deux buts face à Dijon (32-30, 14-14 à la mi-temps) mais qui a assuré l'essentiel, dans le sillage d'une Hélène Fauske à 6 buts (5 buts pour Manon Gravelle côté dijonnais).Plan-de-Cuques n'a pas manqué ses débuts non plus, avec une victoire 28-35 chez le promu St-Amand, grâce à une deuxième mi-temps de feu, remportée 21-13 (7 buts pour Samantha Priou côté provençal, 9 pour Romane Frecon-Demouge côté nordiste). Victoire à domicile également pour Chambray, d'un petit but face à Nantes (23-22) après avoir été mené de trois buts à la pause (6 buts pour Jovana Stoiljkovic côté tourangeau, 5 pour Nathalie Hagman et Marine Dupuis côté nantais).(7 buts pour Djazz Chambertin côté niçois). Vendredi, Besançon était allé gagner 18-26 à Toulon. Dimanche, Paris 92 recevra Mérignac.Toulon -: 18-26- Nice : 30-24- Dijon : 32-30- Nantes : 23-22Bourg-de-Péage -: 22-34Saint-Amand -: 28-35Paris 92 - Mérignac