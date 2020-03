Coronavirus : La FFHB suspend toutes ses compétitions jusqu'au 5 avril

Communiqué officiel

Après le basketball, le handball prend des mesures afin de lutter contre le Covid-19. La Fédération Française de handball a, en effet, annoncé via un communiqué publié sur son site officiel la suspension de toutes les compétitions hexagonales jusqu’au 5 avril inclus.Cette décision impacte les Coupes de France, dont les demi-finales masculines sont programmées les 4 et 5 avril prochain, mais également la Ligue Butagaz Energie pour ses 20eme et 21eme journées, et les compétitions de la Ligue Nationale de Handball. Après l’annulation du Final Four de la Coupe de la Ligue, ce sont les 19eme, 20eme et 21eme journées de Lidl Starligue qui sont concernées par cette décision de suspension des compétitions.