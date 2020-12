Brest : Gros va partir, Darleux pas encore fixée

Darleux dans le flou

Il va y avoir du mouvement à Brest ! A l’issue de la saison, l’effectif va être considérablement modifié avec des départs, et pas des moindres. Sur le banc tout d’abord, où l’arrivée de Pablo Morel au poste d’entraîneur est déjà actée pour remplacer Laurent Bezeau. Mais ça devrait beaucoup bouger également au niveau du terrain. Selon L’Équipe, Ana Gros et Isabelle Gulden, à savoir les deux plus gros salaires de l’effectif brestois, feront ainsi leurs valises en fin d’exercice. Une information qui n’est pas à négliger alors que le sport et les clubs de salle sont frappés de plein fouet par la crise sanitaire. Le départ de la Suédoise, qui a annoncé sa retraite internationale à la fin de l’Euro, est déjà officialisé, et cette dernière a semble-t-il déjà été remplacée.la signature d’une demi-centre étrangère dont le nom n’est pas dévoilé.Concernant Ana Gros, on apprend que. La Slovène, arrivée au club en 2018 en provenance de Metz, est sur le point de s’engager en Russie, avec le CSKA Moscou. Les dirigeants du club brestois pensent à l’internationale française Océane Sercien-Ugolin pour la remplacer. Enfin, le poste de gardienne pourrait également subir un changement de taille.. Un départ de la dernière citée tient la corde étant donné les superbes performances de la Française à l’Euro mais aussi de la grande place qu’elle a au club. Toutefois, rien n’est encore fait. En attendant, Cléopâtre Darleux doit prendre son mal en patience.