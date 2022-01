Brest : Darleux prolonge jusqu’en 2024

"Une gardienne de top niveau mondial"

Arrivée à Brest en 2016, Cléopâtre Darleux va y rester au moins jusqu’en 2024 ! La gardienne internationale française (178 sélections) a prolongé ce lundi son contrat avec le club champion de France. Passée par Issy-les-Moulineaux (2007-09), Metz (2009-11), Arvor 29 (2011-12), Viborg au Danemark (2012-14) et Nice (2014-16) avant de revenir en Bretagne en 2016 (Arvor 29 est l’ancien nom du club de Brest), la gardienne de 32 ans a décidé de jouer la carte de la stabilité avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 où l’équipe de France défendra son titre. « Je suis à Brest depuis 2016 et forcément super contente de prolonger. Au final, j’ai l’impression d’avoir toujours été ici (rires). Ça fait du bien d’avoir de la stabilité. Je me sens bien au club donc il n’y avait pas de raison que je veuille aller voir ailleurs. Pour les supporters, je pense aussi que c’est sympa d’avoir des joueuses à qui ils peuvent s’identifier, avec qui ils ont des relations privilégiées. Je commence à avoir une certaine maturité de par mon âge, mon expérience, le vécu au club. Je me sens donc légitime pour transmettre des choses et c’est important que les filles qui arrivent au BBH comprennent notre identité et qu’on essaye de construire ensemble en respectant une ligne de conduite.Je commence à être plutôt sur la fin que sur le début et jusqu’aux Jeux de Paris, j’avais envie d’être dans les meilleurs conditions. Brest réunissait tout ça », a confié la native du Haut-Rhin sur le site de son club.Pablo Morel, le coach brestois, n'a pas caché sa joie non plus de pouvoir garder son emblématique gardienne : « C’est un très bon signal de pouvoir conserver une gardienne de top niveau mondial comme Cléo. C’est une figure emblématique du club, elle y est présente depuis de nombreuses années.Cléo est une gardienne qui correspond aussi au projet de jeu qu’on est en train de mettre en place avec la volonté d’aller très vite vers l’avant. C’est une bonne chose qu’on puisse prolonger l’aventure avec elle pour disposer aussi d’un noyau d’historiques afin de transmettre les valeurs et les fonctionnements de ce club ». Brest est actuellement troisième de Ligue Butagaz Energie, qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France et pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.