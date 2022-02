Brest : Coralie Lassource prolonge jusqu'en juin 2024

🚨 Dernière minute 🚨

𝗖𝗼𝗿𝗮𝗹𝗶𝗲 𝗟𝗮𝘀𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲, 𝘂𝗻 𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗽𝗹𝘂𝘀 !

Morel et Bonnamour satisfait de conserver C.Lassource

Coralie Lassource et Brest, ça ne va pas s’arrêter de sitôt ! La capitaine des Bleues championnes olympiques à Tokyo l’été dernier a décidé de poursuivre l’aventure avec le club champion de France la saison passée. Arrivée en Bretagne à l’été 2019 après une expérience de deux ans en Hongrie, l’ailière gauche aux 40 sélections sous le maillot de la sélection nationale était initialement engagée avec le BBH jusqu’en juin 2023. Toutefois, Coralie Lassource a accepté d’ajouter un an de plus à son contrat, qui est désormais valide jusqu’en 2024. « Je voulais rester encore dans le projet de Brest parce que je sais qu’il y a quelque chose de gros qui se prépare, que je m’y sens bien et qu’en prévision des JO 2024, c’est une bonne chose de garder de la stabilité », a-t-elle déclaré dans un communiqué. Assurant qu’elle a « énormément progressé au BBH », la native de Maisons-Laffitte assure qu’elle a « encore beaucoup de choses à apprendre », avec l’« envie de le faire à Brest ».Alors que le club breton a récemment confirmé le départ de sa gardienne internationale danoise Sandra Toft, qui rejoindra Györ l’été prochain, la prolongation de contrat de Coralie Lassource fait écho à celle de Cléopâtre Darleux. Pour Pablo Morel, la décision de la capitaine brestoise est « une très bonne nouvelle, dans la lignée de ce qui est en train de se mettre en place, c’est-à-dire la volonté de stabiliser des filles de très haut niveau, des joueuses françaises installées dans le club et dans sa dynamique collective ». De plus, l’entraîneur du BBH voit en cette prolongation de contrat « un très bon signal pour stabiliser la performance et aider le club à progresser sur les années à venir ». Serge Bonnamour, manager sportif du club, assure que cette prolongation « a semblé une évidence » et « cimente un peu plus le groupe » alors que la deuxième partie de saison verra le club breton continuer son chemin en Ligue des Champions.