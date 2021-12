Brest : Coatanea prolonge son contrat

Pauline Coatanea reste fidèle à Brest ! L’ailière droite internationale française de 28 ans, sacrée championne olympique en août dernier mais non retenue pour le Mondial en Espagne, a prolongé ce lundi son contrat avec le club breton, dont elle porte les couleurs depuis 2017, jusqu’en juin 2025. Championne de France 2021, victorieuse de la Coupe de France 2018 et 2021 et vice-championne d’Europe 2021 avec le BBH, qu’elle avait rejoint en provenance de Nantes, la Bretonne formera à nouveau un binôme sur l’aile droite avec Alicia Toublanc, qui a justement été retenue à sa place dans le groupe France. « Le club m’a présenté le projet avec la volonté de continuer au très haut niveau, de gagner encore le championnat et d’essayer de le faire en Ligue des Champions. Ça a plus de valeur pour moi de gagner cela avec Brest qu’avec un autre club. Mon rapport avec le BBH me tient très à cœur, je voulais des objectifs élevés et ils sont là. Tout se combine bien, avec en plus le cadre de vie. C’est un luxe de pouvoir avoir ma famille et mes proches à mes côtés, c’est un équilibre que je ne peux pas trouver ailleurs », explique la joueuse sur le site officiel de son club.

"Pauline fait partie des meilleures ailières droites de Ligue des Champions"

« Je suis très heureux parce que Pauline fait partie des meilleures ailières droites de Ligue des Champions et que ça stabilise avec Alicia un binôme à ce poste qui me paraît être l’un des plus performants d’Europe, s’est réjoui de son côté Pablo Morel, l’entraîneur brestois. C’est une professionnelle accomplie qui s’investit au quotidien dans l’entraînement, le travail et c’est très précieux. Quand on est un club qui veut construire, qui croit à la nécessité d’avoir une identité forte de territoire et de jeu, pouvoir compter sur une fille aussi engagée, issue du cru, c’est marquant et nécessaire dans la transmission des valeurs." Déjà battu à trois reprises depuis le début de la saison, Brest occupe la quatrième place de Ligue Butagaz Energie, et la cinquième de son groupe de Ligue des Champions, avec un bilan de quatre victoires et quatre défaites.