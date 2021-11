Bleues : Lacrabère prend sa retraite internationale

La troisième meilleure buteuse de l'équipe de France

Ce n’est pas une grande surprise, mais c’est désormais une certitude. On ne reverra plus Alexandra Lacrabère sous le maillot bleu de l’équipe de France. L’arrière droite (ou demi-centre) de 34 ans l’a confirmé ce mercredi dans les colonnes de La République des Pyrénées, mettant ainsi fin à une carrière internationale qui avait débuté en décembre 2006. L’actuelle joueuse de Chambray-les-Tours, en Ligue Butagaz Energie, restera sur une impression mitigée avec l’équipe de France, puisqu’elle avait dû quitter les Bleues après seulement deux matchs aux Jeux Olympiques de Tokyo en raison d’une blessure aux adducteurs, onze jours avant que les filles d’Olivier Krumbholz ne deviennent championnes olympiques pour la première fois de l’histoire du handball féminin français. «, déclarait la Paloise à France Bleu au moment de quitter le groupe France début août. Après, avec un peu de recul, je me dis que ma carrière est belle, que j'ai apporté à l'équipe de France et que l'équipe de France m'a apporté aussi. Je pense que je garderai vraiment que du positif. On a vécu tellement de choses fortes avec ce groupe, j'espérais une meilleure fin. Je suis frustrée de ne pas avoir pu apporter ce que j'ai pu apporter jusqu'à maintenant. C'est la vie d'un sportif de haut niveau, tu as des blessures à un moment où il ne faudrait pas en avoir. C'est ce qui m'est arrivé. Il faut faire avec et rebondir. »Même si la fin de son aventure en bleu a été gâchée, Alexandra Lacrabère gardera d’immenses souvenirs, car elle a grandement contribué à toutes les médailles décrochées par l’équipe de France ces dernières années : or à l’Euro 2018 et au Mondial 2017, argent à l’Euro 2020, au Mondial 2011 et aux JO 2016, et bronze à l’Euro 2006 et 2016 !C’est donc une légende qui range le maillot bleu ce mercredi. Mais elle régalera encore le public français au moins jusqu’à la fin de saison en Ligue Butagaz Energie.