Allison Pineau au Monténégro ?

De retour en France en 2016, Allison Pineau va retrouver un championnat étranger quatre ans plus tard. Selon L’Equipe, la demi-centre de l’équipe de France (247 sélections), qui a fêté ses 31 ans samedi dernier, va s’engager pour les deux prochaines saisons avec le Buducnost Podgorica, au Monténégro. La native de Chartres arrivait en fin de contrat avec Paris 92, mais n’a pas pu dire au revoir à ses supporters, la saison de Ligue Butagaz Energie ayant été arrêtée définitivement sans attribuer de titre de champion en raison de la pandémie de coronavirus. Paris 92 était alors cinquième. Cette saison, Allison Pineau a marqué 50 buts et délivré 14 passes décisives en championnat, mais n’avait plus joué depuis le 5 janvier, en raison d’une « intervention chirurgicale bénigne ». Un neuvième club pour Pineau

Au Buducnost Podgorica, champion national depuis 1992 (champion de Yougoslavie en 1992, puis de Serbie-Monténégro de 1993 à 2006 puis du Monténégro depuis 2007), Allison Pineau va retrouver la Ligue des Champions. Sacré champion d’Europe en 2012 et 2015, Buducnost doit disputer les quarts de finale contre les Danoises d’Esbjerg cette saison, si la compétition peut reprendre (en septembre-octobre ?). Il s’agira du neuvième club de la joueuse française, après Issy-les-Moulineaux (devenu Paris 92), Metz, Valcea (Roumanie), Skopje (Macédoine), Ljubljana (Slovénie), Nîmes, Baia Mare (Roumanie) et Brest.