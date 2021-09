anchester City a fait le show face à la modeste formation de Wycombe avec un carton 6 à 1. Ce sont pourtant les visiteurs qui avaient frappé les premiers grâce à Hanlan (22e). Les hommes de Guardiola ont dû patienter jusqu'à la demi-heure de jeu et un but de l'inévitable De Bruyne pour forcer le verrou adverse (29e). La suite a été une formalité. Dans tous les bons coups, Mahrez s'est offert un doublé (43e, 84e), tandis que les autres éléments offensifs du soir se sont également distingués, à l'instar de Foden (45e+1) et Ferran Torres (71e). Le jeune Cole Palmer a inscrit le dernier but des Citizens (88e).