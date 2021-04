Le match de tous les contrastes. Un Manchester City en demi-finales de Ligue des Champions et en tête de la Premier League défiait une équipe de Tottenham qui a connu une campagne très mitigée et qui vient de limoger José Mourinho. Nous avons donc échappé à un énième duel Mourinho - Guardiola, mais nous n'étions pas à l'abri d'un atelier d'attaque-défense et c'est bien ce qui s'est produit. Arc-boutés devant leur camp, les Spurs ont subi durant la totalité de la première mi-temps face à des Mancuniens dominateurs. Si Sterling, Foden ou encore De Bruyne ont été proches d'ouvrir le score, Hugo Lloris s'est montré intraitable, notamment sur une tentative de Cancelo peu avant le repos.

La seconde période ressemblait à s'y méprendre à la première, avec De Bruyne qui centrait depuis le flanc droit pour la tête piquée de Fernandinho. Lloris s'interposait et devait ensuite faire de même sur un enroulé de Mahrez quelques instants plus tard. Le salut allait finalement venir de... Aymeric Laporte. Le Français plaçait un beau coup de crâne pour enfin tromper son compatriote suite à un service sur coup franc de Kevin De Bruyne, à dix minutes du terme du match. Plus rien n'allait être inscrit dans cette partie et City s'adjuge un succès plus que mérité. Les Citizens commencent leur moisson de titres. Le PSG est prévenu.