League Cup

Manchester United a copieusement dominé son match à Everton mais dû attendre la toute fin du match pour faire la différence par Edinson Cavani et Anthony Martial. Avec Paul Pogba titulaire au milieu, les Red Devils ont, contrairement à leur habitude, entamé très fort le match, se créant plusieurs occasions par Mason Greenwood et Cavani pendant la première demi-heure. Fidèle à son plan de jeu extrêmement frileux depuis quelques matches, Everton a laissé passer l'orage, mais hormis un coup-franc de Gylfi Sigurdsson joliment détourné par Dean Henderson, préféré à David de Gea (38e), les Toffees ont déçu. La seconde période a longtemps semblé ne rien devoir amener, malgré les remplacements offensifs d'Ole Gunnar Solskjaer qui a fait entrer Anthony Martial à la place de Donny van de Beek décevant.

Le Français a été à l'origine du but. Sa passe à Cavani, à vingt-deux mètres des buts, a permis à l’Uruguayen de s'emmener le ballon et s'ouvrir l'angle de tir du droit, avant d'enrouler une frappe du gauche dans le petit filet opposé (1-0, 87e). Dans le temps additionnel, Martial a définitivement scellé le sort de la rencontre en contre (2-0, 90+5), pour une victoire tardive mais méritée pour Manchester qui confirme son rebond après l'élimination décevante en Ligue des Champions. Les demi-finales, tout début janvier, mettront au prise, outre Manchester United et Tottenham, Brentford, autre pensionnaire de Championship, qui avait sorti Newcastle mardi (1-0) ou Manchester City, qui avait facilement pris le meilleur sur Arsenal (4-1).