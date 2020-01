Sur le papier, la demi-finale de League Cup opposant Leicester à Aston Villa semblait plus déséquilibrée que celle entre United et City, qui a vu les Skyblues prendre une réelle option sur la qualification mardi soir (1-3). Les dauphins de Liverpool en Premier League n'ont pourtant pas réussi à battre le promu dans leur antre (1-1). Longuement menés suite à un but de l'ancien Caennais Frédéric Guilbert (28eme), les Foxes auraient même pu s'incliner. Mais c'était sans compter sur Kelechi Iheanacho, qui a égalisé cinq minutes après son entrée en jeu (74eme). Dos à dos à l'issue de la première manche (les Villans ont toutefois un léger avantage grâce au but marqué à l'extérieur), les deux formations auront de nouveau rendez-vous le 28 janvier prochain pour le match retour.

All to play for in the second leg 👊





