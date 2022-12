Manchester City s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise en battant le tenant du titre Liverpool 3 buts à 2 lors du dernier match au programme du 4e tour, jeudi à Manchester. Dans cette rencontre post-mondial, les deux équipes se sont présentées dans des compositions inédites, avec de nombreux absents des deux côtés. Au coup d'envoi, les Citizens se sont présentés sans Kyle Walker, Jack Grealish, John Stones, Kalvin Phillips, Phil Foden, Ederson, Ruben Dias, Bernardo Silva et Julian Alvarez, le champion du monde argentin. En revanche Erling Haaland et Kevin De Bruyne étaient bien titulaires. De son côté, Liverpool était privé de Virgil Van Dikj, Ibrahima Konaté, et Diogo Jota.

Les premiers frissons n'ont pas tardé à l'Etihad Stadium puisque dès la première minute Erling Haaland, l'attaquant star de City, a filé seul au but mais a complètement manqué son tir lobé, passé bien au-dessus du but de Caoimhin Kelleher. Six minutes plus tard, Haaland, encore lui, parti à la limite du hors jeu, a centré pour Cole Palmer mais le jeune ailier gauche de 20 ans, en position idéale, a lui aussi complètement raté sa reprise (7e). La domination très nette de City en ce début de match a finalement été récompensée par l'ouverture du score de l'inévitable Haaland qui a devancé le défenseur Joe Gomez sur un centre de Kevin De Bruyne pour tromper Kelleher d'une reprise du gauche (10e).

Mais la réaction des Reds n'a pas tardé puis le Portugais Fabio Carvalho a égalisé en reprenant une passe de James Milner (20e). La rencontre aussi rythmée qu'équilibrée a vu les Citizens manquer deux grosses occasions par Gündogan (36e) et Nathan Ake de la tête (37e), dont les deux tentatives, chaque fois sur des passes de l'excellent De Bruyne, ont été sauvées par Kelleher. Puis l'Uruguayen de Liverpool Darwin Nunez s'est coup sur coup distingué en manquant deux occasions avant la pause (42e, tir trop croisé, 45e+2 reprise du plat du pied ratée au second poteau).

Superbe but de Mahrez

La seconde période a démarré aussi fort qu'avait terminé la première: l'international algérien Riyad Mahrez a donné l'avantage à City d'une frappe enroulée du pied gauche après avoir éliminé son adversaire direct d'un magnifique contrôle orienté (47e). Pas le temps de souffler pour les spectateurs puisque Mohamed Salah a égalisé une minute plus tard, à la conclusion d'une contre-attaque et d'un centre de Nunez (48e). Mais dix minutes plus tard, De Bruyne a déposé un nouveau centre sur la tête du Néerlandais Nathan Ake qui, cette fois, n'a laissé aucune chance à Kelleher (58e).

En face, Nunez, décidément peu en réussite jeudi, s'est une nouvelle fois illustré par un gros raté, croisant trop son tir, seul devant Ortega (72e). Manchester City rejoint ainsi en quarts de finale les qualifiés de mardi et mercredi: Wolverhampton, Southampton, Newcastle, Leicester, Charlton (D3), Nottingham Forest et Manchester United. Mais d'ici là, Liverpool (6e) aura repris le championnat le lundi 26 décembre à Aston Villa (12e), et Manchester City (2e) le surlendemain à Leeds (15e).