Un tout petit "prize money" pour Liverpool

Liverpool a remporté la Carabao Cup dimanche soir après 22 tirs au but, après que rien n'ait pu séparer les Reds et Chelsea pendant 120 minutes à Wembley. Kepa Arrizabalaga a manqué le seul tir des 22 après que le gardien irlandais Caoimhin Kelleher ait repoussé le sien. Mais le prix que Liverpool reçoit ne suffit même pas à couvrir le salaire de son meilleur élément pendant une semaine. Comme le rapporte le Mirror, le montant total du prix que Liverpool recevra n'est que de 100 000 livres.

100.000 livres seulement pour les Reds

La cagnotte totale de la compétition s'élève à seulement 200 000 livres, et sera divisée en quatre : à chacun des demi-finalistes. Arsenal et Tottenham, en tant que demi-finalistes perdants, gagnent 25 000 livres chacun, tandis que Chelsea prend 50 000 livres en tant que finaliste. Le montant du prix est bien loin du minimum garanti de 3,4 millions de livres pour le vainqueur de la FA Cup. Naturellement, d'autres revenus sont générés par la vente de billets et les contrats de télévision, qui ne sont pas inclus dans le montant du prix.