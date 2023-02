Manchester United : Marcus Rashford finalement crédité d'un but face à Newcastle !

Dimanche soir, les joueurs de Manchester United retrouvaient leurs rivaux de Newcastle en finale de la Coupe de la Ligue anglaise. À Wembley, les hommes d'Erik Ten Hag se sont finalement imposés deux buts à zéro. Si aucun doute n'a été émis après la première réalisation de Casemiro à la 33ème minute de jeu, le second but accordé aux joueurs de Manchester United a dû être réexaminé afin d'en déterminer l'auteur.

À six minutes du premier coup de sifflet, un deuxième but a été accordé aux Red Devils. S'il a d'abord été considéré comme un but contre son camp du joueur de Newcastle Sven Botman, l'action a été réévaluée et la réalisation a été officiellement créditée ce lundi à Marcus Rashford. Ce faisant, il fait monter son total de buts à 17 en seulement dix-neuf matchs depuis la trêve de la Coupe du monde. Par ailleurs, Rashford est devenu le meilleur buteur de la Coupe de la Ligue avec six réalisations, devant Che Adams, auteur de cinq buts pour Southampton.