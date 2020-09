Liverpool : L’heure de Koumetio ?

Il aurait pu jouer contre Chelsea

Il y a un an, lors du 16de finale de League Cup entre Liverpool et les MK Dons (D3), Jürgen Klopp avait titularisé quatre adolescents, dont Harvey Elliott, devenu à 16 jours et 174 jours le plus jeune joueur de l’histoire à débuter un match avec les Reds. 364 jours plus tard, alors que les champions d’Angleterre affrontent de nouveau une formation du troisième échelon pour leurs débuts dans une compétition qu’ils n’ont plus remportée depuis 2012, d’autres joueurs pourraient effectuer leurs débuts officiels avec le mythique maillot rouge jeudi soir (20h45), sur la pelouse de Lincoln City. Dont les recrues, le défenseur grec Kostas Tsimikas, en provenance de l’Olympiakos, et surtout l’ailier portugais Diogo Jota, tout juste débauché à Wolverhampton pour 45 millions d’euros.Mais aussi quelques jeunes pousses du club. Dont un Français, ce qui est devenu une rareté dans le club de la Mersey. Natif de Villeurbanne, Billy Koumetio (17 ans) est un défenseur central de grande taille (1,95m) formé à Lyon et passé par Orléans avant de rejoindre le nord de l’Angleterre la saison dernière. Après une saison avec les U18, et quelques incursions chez les U21 ou dans le groupe pro, lors d’un match de League Cup contre Arsenal, il a signé son contrat professionnel cet été. Avant de se faire remarquer en préparation, lors de rencontres amicales face à Stuttgart, le Red Bull Salzbourg ou encore Blackpool. Resté sur le banc lors du Community Shield perdu aux tirs au but face aux Gunners, il aurait pu jouer dimanche dernier contre Chelsea s’il n’avait pas été légèrement touché à l’entraînement.Comme lors de la victoire (2-0) à Stamford Bridge, Joe Gomez (genou) et Joel Matip (adducteurs) manqueront à l’appel jeudi soir. Et si Koumetio est remis, il pourrait donc connaître son baptême du feu face à Lincoln. Interrogé sur le jeune Français en conférence de presse de veille de match, l’adjoint de Jürgen Klopp n’a d’ailleurs pas manqué de souligner les qualités du joueur. "C’est un défenseur central très grand, et il est vraiment fort dans les airs, pas seulement sur les coups de pieds arrêtés, souligne Pepijn Lijnders. Si vous avez une équipe qui presse, vous devez accepter le fait qu’il y aura beaucoup de longs et de seconds ballons. C’est donc vraiment important d’avoir des défenseurs centraux bons de la tête. Même dans les airs, Billy peut mettre la balle où il veut. Ce qui est très fort pour son âge. Et puis il y a son physique, il est vraiment costaud. On veut lui donner l’opportunité de se développer avec nous et de devenir un défenseur important du futur de Liverpool."