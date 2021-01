Les stats de Solskjaer face au Big 6

Les grands voisins ne font pas peur à Ole Gunnar Solskjaer, au contraire. En effet, le Norvégien affiche bien un ratio positif face aux Citizens depuis son retour à Manchester United en tant qu'entraîneur. Les deux derniers succès en Premier League, notamment, ont été pour MU, à l'Etihad Stadium (1-2 en décembre 2019) puis à Old Trafford (2-0 en mars 2020).



Bilan : 3 victoires (50%), 1 nul, 2 défaites - 6 buts marqués, 6 buts encaissés

Liverpool

C'est l'os majeur pour Ole Gunnar Solskjaer, mais il peut se consoler en se disant qu'il n'est pas le seul à avoir buté sur le champion en titre et leader de Premier League. Manchester United n'a pas réussi à battre Liverpool depuis l'intronisation du coach norvégien, mais c'est aussi l'équipe du Big 6 qu'il a le moins affrontée.



Bilan : 0 victoire (0%), 2 nuls, 1 défaite - 1 but marqué, 3 buts encaissés

Tottenham

Tout allait plutôt bien, très bien même, pour l'ancien joueur face aux Spurs, contre qui il était invaincu lors de ses trois premiers matchs. Et puis tout s'est écroulé au mois d'octobre, avec cet humiliant 6-1 subi à Old Trafford dès la quatrième journée de la saison. Le match retour arrivera relativement tard, le 1à avril.



Bilan : 2 victoires (50%), 1 nul, 1 défaite - 5 buts marqués, 8 buts encaissés

Chelsea

C'est la - grande - victime préférée des Red Devils sous Ole Gunnar Solskjaer. Ce sont les Blues qu'il a le plus défiés, et c'est aussi face à eux qu'il a le plus gagné, avec notamment cette série de trois succès d'août 2019 à février 2020 - dont un 4-0 et un 0-2 en Premier League. En revanche, Chelsea reste sur deux matchs sans défaite, et surtout une qualification en demi-finales de FA Cup en juillet (3-1).



Bilan : 4 victoires (57%), 2 nuls, 1 défaite

Arsenal

A l'inverse, les Gunners ont beau n'être que l'ombre de leur glorieux passé cette saison, ils conviennent toujours aussi peu aux Mancuniens. Battus deux fois 2-0 à l'Emirates pour leurs deux derniers déplacements en Premier League, ils ont longtemps été les derniers à avoir été battus cette saison par Arsenal, victorieux à Old Trafford le 1er novembre (0-1).



Bilan : 1 victoire (20%), 1 nul, 3 défaites



Total : 9 victoires (38%), 7 nuls, 8 défaites

🗣️ Ole: "The next game is always important but a semi-final is a chance to get to the finals and get your hands on a trophy.