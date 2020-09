Henderson, le successeur de De Gea est un enfant de MU

On a beau le pousser dehors, Sergio Romero s'accroche à sa dernière année de contrat du côté de Manchester United. Pour autant, la hiérarchie semble avoir clairement évolué chez les gardiens des Red Devils : Dean Henderson, en prolongeant au passage d'un an, est bien le nouveau n°2 derrière David De Gea. Début août, il se murmurait pourtant qu'Ole Gunnar Solskjaer était enclin à un nouveau prêt de celui qui a réalisé deux vraies belles saisons pleine à Sheffield : une montée en Premier League, puis treize « clean sheets » en 36 matchs parmi l'élite. Nommé parmi les meilleurs jeunes du championnat d'Angleterre 2019-2020, Dean Henderson a été formé à MU, où il est arrivé à l'âge de quatorze ans.



D'après Sky Sports, c'est un contrat sensiblement surévalué, à environ 110 000 euros par semaine, qui en fait déjà un des gardiens les mieux payés du monde. A son échelle bien sûr, son n°1 De Gea émargeant lui à 385 000 euros mensuels... « Le chemin que j'ai parcouru ces cinq dernières années a été fantastique pour mon développement, et la période de prêt inestimable à Sheffield en fait partie, rappelait l'intéressé au moment de sa prolongation jusqu'en 2025, il y a près d'un mois (sur le site de MU). La confiance que le manager et le club m'ont témoignée avec ce contrat signifie beaucoup pour moi et ma progression. Je vais tout donner pour m'améliorer chaque jour. »

"Il comprend vraiment ce que signifie être à MU." Solskjaer





Dean Henderson a aussi cette chance d'être un gardien de but anglais, donc d'être d'ores et déjà installé parmi le groupe en sélection, derrière le titulaire Jordan Pickford. Solskjaer se dit « ravi qu'il ait signé ce nouveau contrat » : « Il a connu une autre excellente saison à Sheffield, où il a acquis beaucoup d'expérience et s'est développé à la fois comme joueur et comme personne. C'est un jeune gardien fantastique, qui a l'attitude et le rythme de travail nécessaires. Il comprend vraiment ce que signifie être à MU. » Même si, pour le moment, ça signifie encore rester dans l'ombre de De Gea.