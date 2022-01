Covid: la demi-finale aller de Coupe de la Ligue Arsenal-Liverpool reportée

Liverpool a donc eu gain de cause. Alors que les Reds réclamaient que leur demi-finale de Coupe de la Ligue (Carabao Cup) soit reportée en raison de l'accumulation des cas positifs au Covid-19, le club de la Mersey a été entendu par les officiels de la Ligue de football anglaise. En revanche, l'équipe de Jürgen Klopp perd l'avantage du terrain puisque le match aller se déroulera chez elle le 13 janvier, avant un retour le 20 janvier à l'Emirates Stadium.

La première manche initialement prévue ce jeudi 6 janvier à Londres n'aura donc pas lieu et est décalée d'une semaine, ce qui devrait tout de même satisfaire Liverpool et un Jürgen Klopp lui aussi positif au Covid, tout comme son assistant Pep Lijnders. Le club va donc s'offrir un peu de répit, lui qui est actuellement privé de Joel Matip, Roberto Firmino et Alisson Becker (tous positifs au Covid), mais aussi de Takumi Minamino, Divock Origi, Harvey Elliott et Thiago Alcantara, pour leur part blessés. À noter également que Sadio Mané, Mohamed Salah et Naby Keita sont partis disputer la CAN avec leurs sélections respectives.

Our Carabao Cup semi-final, first-leg fixture with Arsenal on Thursday has been postponed.

We would like to place on record our thanks to the EFL and Arsenal for their understanding, as well as supporters of both clubs, as we continue to navigate through this challenging period.

— Liverpool FC (@LFC) January 5, 2022