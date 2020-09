Arsenal : Nicolas Pépé, enfin canon ?

Les étiquettes sont parfois difficiles à décoller. Pour Nicolas Pépé, il s’agit plutôt d’une pancarte, taille XXL, que l’Ivoirien se traine comme un boulet depuis ses premiers pas à Londres. Sacré ironie pour un membre des Gunners. L’été dernier, son arrivée contre 80 M€ à Arsenal, le plus gros transfert de l’histoire du club, a défrayé la chronique. Et agit comme un anesthésiant sur les performances de l’ancien Dogue. Ses 5 petits buts et 6 passes décisives en 31 matchs de Premier League ont fait grimacer les fans et sûrement fait grincer quelques dents du côté de la direction anglaise.

Bien loin de ses fulgurances lilloises (22 buts et 11 passes décisives sur sa dernière saison au LOSC), Nicolas Pépé a semblé trainer son spleen outre-Manche avec les Canonniers. Positionné sur l’aile droite du 3-4-3 ou du 4-2-3-1 de Mikel Arteta, le joueur de 25 ans a pourtant eu sa chance à de nombreuses reprises avec le maillot rouge et blanc. Sans jamais parvenir à s’adapter vraiment au rythme effréné et à l’intensité caractéristique du championnat anglais. Trop emprunté dans ses dribbles, pas assez adroit dans ces centres et frappes, l’Eléphant a souvent donné l’impression de jouer à contre-courant dans le collectif il est pas vrai pas toujours rutilant des Gunners.

A Lille aussi, Pépé a eu du mal à s’adapter

Un tour de chauffe avant le réel décollage ? Rien n’est moins sûr puisque les Gunners ont mis le grappin sur Willian, en fin de contrat à Chelsea, pour apporter densité et expérience à leur effectif. Un joueur aguerri aux joutes du championnat britannique (7 saisons chez les Blues) qui évolue exactement au même poste que Nicolas Pépé… Pour ne rien arranger, le Brésilien a signé à Fulham deux passes décisives pour sa première en match officiel avec Arsenal, reléguant d’entrée Pépé sur le banc de touche pour les deux premières rencontres des Gunners en Premier League.

Alors, Nicolas Pépé est-il déjà un flop à Londres ? Ce n’est pas l’avis de son ancien président nordiste, Gerard Lopez, qui rappelle que l’ex-Angevin n’a pas non plus tout de suite convaincu après son transfert à Lille en 2017. « Quand il est venu chez nous, les six ou sept premiers mois n'étaient même pas moyens. Vous pouviez voir des aperçus de talent. Il a soudainement trouvé son rythme dans la seconde moitié de la saison et il a vraiment réussi la deuxième saison. »