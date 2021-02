Dani Carvajal a quitté le terrain suite à un problème aux ischio-jambiers à peine 25 minutes après son retour contre Valence, ce dimanche. L'arrière droit rejoint Sergio Ramos, Eden Hazard, Rodrygo Goes, Fede Valverde, Marcelo et d'autres à l’infirmerie merengue. "Je ne comprends pas", a déclaré Zidane après la victoire 2-0 contre le club Ché. «Ça fait beaucoup de blessures ... Je suis inquiet. Quand je perds un joueur, je suis énervé en tant qu'entraîneur. C'est une rechute et j'ai de la peine pour Carva. Il a joué 25 bonnes minutes et je suis énervé parce qu'il est très important pour nous. Mais je ne peux pas vous expliquer le raisonnement [derrière les problèmes de blessures]. En tant qu'entraîneur, avoir des blessures est le pire. Il est revenu pour se blesser à nouveau", a-t-il regretté dans des propos relayés par Marca.



"J'espère seulement que [la blessure de Carvajal] est minime. Nous verrons quelle est sa nature et pour combien de temps il sera absent." Sur l'autre flanc de la défense du Real, Ferland Mendy a réussi un grand match et a été salué par son coach. "Je suis content pour Mendy car il avance maintenant et il peut aussi contribuer beaucoup en attaque", a estimé Zidane. Il a marqué un grand but [contre Getafe] l'autre jour et a fait de même aujourd'hui, même si cela a été annulé par la VAR [pour un hors-jeu]. Il s'est très bien installé ici. C'est un joueur qui monte et descend tout le terrain."