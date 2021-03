Toujours pas remis de sa blessure avec le Real Madrid - une déchirure du ménisque - Sergio Ramos n'a plus rejoué avec le club merengue depuis le 9 janvier et une rencontre face à Osasuna, en Liga (0-0). Toutefois, il a doucement repris l'entraînement, ces derniers jours. Âgé de 34 ans et en fin de contrat en juin prochain, il a abordé divers thèmes avec le célèbre streamer espagnol Ibai Llanos. Au sujet de son futur, il a assuré être confiant concernant un dévouement positif. "Je suis une personne très optimiste, je crois au travail. Au final, les choses viennent sans efforts. Comme je l’ai dit avant : il n’y a rien de nouveau. Ça génère beaucoup d’attente, mais le plus inquiet c’est moi. Quand il y aura une nouveauté, je serai le premier à l’annoncer pour que les gens soient tranquilles. Pour l’instant, je ne pense qu’à jouer et terminer la saison avec un titre."

"Plus facile de recruter Haaland que Mbappé"

Sondé sur le fait d'accepter possiblement une arrivée future de Lionel Messi au Real Madrid, le natif de Camas s'est montré très ouvert "à 100%" devant cette possibilité très hypothétique. "En fait, les premières semaines, je lui prêterais même ma maison si nécessaire pour qu'il puisse s'installer. J'en serais ravi. Nous, Madridistas, avons eu à souffrir face à Leo dans ses meilleures années. Ne pas avoir Messi contre nous serait un grand bonheur. Il t'aide à gagner et à obtenir plus de succès", a-t-il glissé à propos du sextuple Ballon d'Or et capitaine du Barça, en fin de contrat en juin prochain, lui aussi.

Arborant le costume de directeur sportif le temps de cette conversation, Ramos a aussi dû émettre son opinion sur la meilleure recrue entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. Conscient de la réalité économique actuelle, il opterait pour le second : "J’aimerais avoir les deux dans mon équipe. Mais peut-être que, compte tenu de la situation, il serait plus facile de recruter Haaland. Avec Mbappé, les circonstances sont plus compliquées. Je pense que ce ne serait pas mal pour le Real Madrid de se renforcer avec Haaland. Mbappé aussi, mais ce serait plus difficile."