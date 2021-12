Le Real Madrid s'est imposé en Liga, à Bilbao mercredi soir. Cette victoire est très importante compte tenu de l'épidémie de covid-19 dans le camp madrilène ainsi que du nul de Séville face à Barcelone hier soir et de la défaite de l'Atletico Madrid à Grenade plus tôt dans la soirée. Même si Bilbao a offert une grosse résistance, le doublé de Benzema a finalement suffi au bonheur des merengue et de leur coach, qui s'exprimait en conférence de presse.

Ancelotti a apprécié



"La victoire signifie beaucoup pour nous", a déclaré Carlo Ancelotti après le match dans des commentaires repris par Marca. "C'était un match complet joué par une équipe qui n'avait pas l'habitude de jouer ensemble récemment. Nacho, Fede [Valverde], [Eduardo] Camavinga... Ils ont fait un grand match et se sont pleinement engagés. C'est une victoire importante contre une équipe difficile dans un stade fantastique, et ce sont trois points qui ont un poids important au vu du classement du championnat. Maintenant, nous allons nous reposer, récupérer ceux qui ont manqué aujourd'hui et continuer. "