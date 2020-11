"Je me présente parce que j'aime le Barça et parce que je crois que nous sommes suffisamment bien préparés pour effectuer les changements dont le club a besoin", a annoncé Laporta lundi lors de la cérémonie officielle de présentation de sa pré-candidature. "Nous avons un plan pour faire revenir le club sur le devant de la scène mondiale", a ajouté celui qui fut le président du FC Barcelone entre 2003 et 2010.

Vendredi, son responsable de campagne, Lluis Carrasco, avait déjà annoncé sa pré-candidature, en tweetant : "Si vous voulez que le Barça redevienne le Barça, Laporta arrive avec la force et le crédit de notre histoire". Pour confirmer sa candidature, Laporta devra désormais présenter les 2.257 signatures de socios (supporters-actionnaires) nécessaires et un aval d'environ 125 millions d'euros. "Nous travaillerons pour redresser la situation économique du club, qui est dramatique. Avec du travail et des efforts, on l'inversera", a assuré Laporta (58 ans).

"Nous voulons un projet gagnant pour à nouveau dominer la Ligue des champions, et je crois qu'avec Leo (Messi) dans l'équipe, il y a de quoi faire"

Le pré-candidat a refusé d'avancer de possibles recrues, car "parler de cela pourrait déstabiliser l'équipe première", mais est convaincu que Messi prolongera son aventure au FC Barcelone. "Messi aime le Barça et je suis sûr qu'il lui laissera une chance", a-t-il assuré. "S'il y a bien une chose dont je suis fier, c'est que ce que j'ai annoncé est toujours arrivé. Nous voulons un projet gagnant pour à nouveau dominer la Ligue des champions, et je crois qu'avec Leo (Messi) dans l'équipe, il y a de quoi faire", a-t-il précisé.

Laporta a toutefois avoué qu'il n'a pas encore parlé au capitaine blaugrana. "Personne ne peut douter que Messi aime le Barça. Nous nous respectons, nous nous apprécions l'un l'autre, mais je n'ai pas parlé avec lui. Quand les élections seront passées, j'espère avoir la confiance des socios, et à ce moment-là je parlerai avec lui", a déclaré Laporta, qui retente sa chance cinq ans après 2015.

Il avait alors été défait par Josep Maria Bartomeu, qui a démissionné de son poste en août. Avocat de métier et fervent indépendantiste catalan, Laporta est le 8e pré-candidat à se présenter pour les élections de janvier, et figure déjà parmi les favoris. Il appuie sa candidature sur les douze titres obtenus par le Barça durant son premier mandat, dont deux Ligues des champions (2006, 2009) et quatre Ligas (2005, 2006, 2009, 2010).