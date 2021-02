L’avenir de Lionel Messi continue à faire objet de vives spéculations dans la presse espagnole. Ce week-end, le quotidien El Mundo a révélé les détails du nouveau contrat qui en train d’être préparé à la star argentine. Un bail sur quatre ans et qui pèserait pas moins de 555M€. Un montant qui a de quoi faire jaser surtout en cette période très délicate de crise financière liée à la crise sanitaire. Des révélations qui interviennent à un moment où son nom est de plus en plus cité au PSG comme possible future recrue.

Le sextuple Ballon d’Or a été immédiatement pointé du doigt par ses détracteurs et aussi une partie des socios blaugrana pour sa cupidité supposée et le manque de sollicitude envers les problèmes du club. Des attaques qui ont certainement dû le toucher, même si l’intéressé a répondu de la meilleure des manières en livrant un grand match face à Bilbao dimanche soir.

Après le match, Messi n’a pas réagi par rapport à ce sujet. Mais, son entraineur, Ronald Koeman, s’est chargé de le faire à sa place. Le technicien hollandais est apparu très furieux contre ceux qui ont fait fuiter cette information: « Ces révélations ont été faites avec de très mauvaises intentions, pour blesser un joueur à qui nous devons tous un immense respect pour tout ce qu'il a fait pour le club et pour le football. Aujourd'hui, il a montré qu'il est un gagnant-né ». Le coach barcelonais n’a pas démenti les chiffres qui circulent, mais il se dit que le club catalan va porter plainte contre le journal incriminé pour publication de fausses informations.

« Des gens souhaitent blesser Messi et le Barça »

Koeman s’est gardé de confirmer ou infirmer le montant de la future rémunération de son joueur vedette. En revanche, il a tenu à clamer que ce dernier mérite un vrai pont d’or au vu de tout ce qu’il a apporté au Barça depuis qu’il y évolue. "Il faut regarder ce que Messi a fait dans ce club. Depuis des saisons, il permet au Barça de devenir grand et l'aide à remporter des titres importants", a-t-il confié.

"Je ne sais pas si cela va affecter son avenir."

Interrogé sur l’impact que cette histoire pourrait avoir sur le rendement de Messi, le Hollandais s’est montré circonspect : « Je ne sais pas si cela va affecter son avenir. Ce sont des choses qui se trouvent dans la presse alors qu'elles ne devraient pas sortir. Il y a des gens qui souhaitent blesser Messi et le Barça ». L’ancien sélectionneur des Oranje semble être aussi préoccupé par la recherche de la taupe : "Si c'est quelqu'un au sein du club qui a permis à ces informations de sortir, c'est quelque chose de très mauvais. Quiconque a divulgué cela ne peut pas avoir d'avenir dans ce club".

