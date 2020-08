Lionel Messi a bien l’intention de quitter le FC Barcelone. Les rumeurs qui avaient circulé après le naufrage contre le Bayern en Ligue des Champions sont en train de se vérifier. Au bout d’une saison 2019-2020 très décevante et marquée aussi par des conflits répétitifs avec la direction, l’Argentin s’est résolu à changer de club. Une décision qu’il aurait même formalisée ce mardi à travers une lettre envoyée aux responsables blaugrana.



Selon le média argentin TyC Sports, le sextuple Ballon d’Or a fait part à son employeur de son intention de relever un nouveau challenge. Et il envisage de le faire en activant la clause qui lui permet de partir sans que le club ne touche aucune compensation en retour. Pour le FC Barcelone, c’est le pire des scénarios possibles. Le board aurait d’ailleurs décidé de se réunir en urgence pour savoir quelles démarches entreprendre face aux menaces de la star de l’équipe.

Messi prêt à sécher les entraînements



Messi ne se serait pas uniquement contenté d’exprimer sa position. D’après la radio Onda Cero, « La Pulga » a également indiqué qu’il ne se présentera plus au moindre entrainement de l’équipe première. Et il n’envisage plus de se soumettre aux différents tests de Covid. Pour parvenir à ses fins, il est donc prêt à se mettre en faute, vu qu’il est encore sous contrat jusqu’en 2021 du côté du Camp Nou. Une attitude radicale qui en dit long sur sa volonté de partir.



Depuis ses débuts en pro, Messi a toujours été fidèle à Barcelone. Alors que beaucoup le voyaient finir sa carrière dans ce club, il est donc bien parti pour rebondir ailleurs. A moins que le club catalan n’arrive à trouver une solution pour lui faire changer d’avis. Une issue qui parait tout de même hypothétique vu la fracture qui existe à présent entre les deux parties et la détermination de l’intéressé. Un changement au sein de la direction avec la démission du président contesté Josep Maria Bartomeu semble être la seule solution à même de faire revenir le capitaine barcelonais à de meilleurs sentiments.

