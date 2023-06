Le Borussia Dortmund, l’avait déjà annoncé, le Real Madrid a mis fin au suspense. Ce mercredi, les Merengue ont officialisé sur leurs réseaux sociaux la signature de Jude Bellingham. L’international anglais s’est engagé avec le club espagnol pour six saisons. Le montant du transfert est estimé à plus de 100 millions d’euros pour le jeune milieu de terrain de 19 ans. Il faut dire que ce dernier est considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, en témoigne son titre de meilleur joueur de la saison en Bundesliga.

Un contrat de six ans

En Espagne, Jude Bellingham viendra apporter tout son talent à un entrejeu merengue vieillissant. Avec Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, le Rea Madrid continue sa cure de rajeunissement et construit déjà son avenir. Une conférence de presse est prévue ce jeudi à 12 heures pour présenter la recrue.