Mendy présenté à Santiago-Bernabeu

Les présentations s’enchaînent du côté de Santiago-Bernabeu. Après Luka Jovic, Eden Hazard et Rodrygo, les socios du Real Madrid ont pu souhaiter mercredi la bienvenue à Ferland Mendy. S’il y avait évidemment beaucoup moins de monde dans les tribunes que pour accueillir l’international belge, le latéral gauche français (24 ans) est tout de même apparu un peu tendu pour sa première apparition officielle sous ses nouvelles couleurs. Un stress que ses premiers jongles, ratés, ont trahi.

Les premiers jongles de Mendy sur la pelouse du Bernabéu pic.twitter.com/AFkeo1zBDq — Maxi (@maxfrs) June 19, 2019

C’est pourtant déterminé que l’international tricolore, débauché à l’Olympique Lyonnais pour 48 millions d’euros, débarque à la Maison Blanche. "Je suis très heureux de jouer pour le meilleur club du monde et de pouvoir porter ce maillot, j’espère y gagner beaucoup de titres, a-t-il déclaré à la presse. Ça me donne beaucoup d’ambition d’arriver ici. J’ai toujours cru en mon rêve et il est devenu réalité. Pouvoir jouer dans cette équipe est quelque chose de fantastique. J’espère que tout ira bien."

En seulement deux ans, l’ancien Gone est passé du Havre, en Ligue 2, au géant merengue, où il pourrait prendre la place de Marcelo en défense. "Je suis là pour apprendre et prendre le maximum de temps de jeu, a-t-il affirmé. Je ne sais pas si je serai titulaire ou remplaçant. Ce sera au coach de décider." Un Zinedine Zidane qui a beaucoup compté dans sa décision de rejoindre la capitale espagnole : "C’est un honneur de côtoyer une telle légende du football et un grand plaisir de pouvoir travailler avec lui."