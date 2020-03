Le Barça a dominé le premier acte, comme à son habitude. Mais le club catalan s'est montré brouillon. Notamment dans les 30 derniers mètres adverses. Martin Braithwaite, aligné d'emblée, a su tirer son épingle du jeu. L'ancien toulousain butait sur Remiro dès la dixième minute. Sa frappe, consécutive à un service de Messi, était repoussée par les genoux du portier basque. Un Messi qui voyait sa frappe stoppée par le même Remiro à la demi-heure de jeu.

Face à la domination stérile des locaux, les Basques attendaient leur heure et proposaient des contres. L'atelier d'attaque-défense se poursuivait dans le second acte et une tentative de Rakitic était repoussée par un Remiro très sollicité (65e). Une tête décroisée signée Gerard Piqué subissait d'ailleurs le même sort dans la foulée. Le salut allait venir de Leo Messi sur penalty à dix minutes de la fin. Une main dans la surface de Le Normand dans un duel avec Lenglet permettait donc au Barça de passer devant. D'autant que plus rien n'allait être marqué dans cette rencontre.Un but de Jordi Alba étant finalement annulé en fin de match. 1-0, Barcelone met la pression sur le Real Madrid. Le club merengue affrontera le Betis dimanche.