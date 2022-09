En l'absence de Karim Benzema, blessé, le Real Madrid a dominé Majorque 4-1 dimanche pour la 5e journée de Liga, et reprend la tête du classement devant le FC Barcelone, large vainqueur la veille à Cadix (4-0).

Les Madrilènes ont d'abord encaissé un but de la tête signé Vedat Muriqi, à la retombée d'un coup franc au second poteau (35e), puis ont répliqué grâce à un exploit personnel de Fede Valverde, qui a propulsé un ballon dans la lucarne gauche après un slalom dans la défense (45e+3), avant que Vinicius (73e), Rodrygo (89e) et Antonio Rüdiger (90e+2) ne scellent le succès en fin de match.