Après une première sortie intéressante en Liga, au cours de laquelle Karim Benzema s'était offert un doublé, le Real Madrid était de retour pour une nouvelle itération dans le championnat espagnol face à Levante, ce dimanche soir. Et l'international tricolore s'est de nouveau illustré. Lancé dans la profondeur côté gauche, Benzema s'avançait seul face au gardien, temporisait, puis servait idéalement le revenant Gareth Bale qui ouvrait la marque du gauche dès la 5e minute. Avec notamment un très bon Isco, le Real rentrait aux vestiaires avec ce faible avantage et beaucoup de certitudes.

Dès certitudes qui allaient voler en éclat dès l'entame du second acte, à cause d'une défense aux abonnés absents. Roger Marti, alimenté dans le dos de la défense et dans la surface par Melero, égalisait sans contrôle du droit. Le Real, désorienté, allait encaisser un second but peu avant l'heure de jeu d'une sublime volée de José Campana, qui profitait d'une défense madrilène très perfectible encore une fois. C'est Vinicius qui allait permettre au Real d'égaliser sur un service de Casemiro. mais il faut croire que la défense du Real n'était vraiment pas dans un bon jour. Rober en profitait pour marquer le but du 3-2 à un quart d'heure de la fin. Mais Vinicius, souvent tancé pour sa propension à rater des occasions franches, égalisait encore à 3-3. En fin de match, Aitor Fernandez, le portier des locaux, était expulsé directement, lui qui était sorti loin de sa surface et qui était fautif devant un Vinicius dans tous les bons coups. Mais à 3-3 et dans un match haletant, le score n'allait plus évoluer. Le Real devra régler la mire en défense.