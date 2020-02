Dominer n'est pas gagner. Et l'adage s'est de nouveau vérifié pour le Real Madrid face à Levante. Malgré une supériorité affichée dans les échanges et dans les occasions, le score était toujours de 0-0 au repos. Benzema a d'abord buté sur Aitor Fernandez, le portier des locaux. Ce dernier a ensuite effectué une sortie aux poings hasardeuse sur laquelle Casemiro a tenté de remettre le ballon de la tête dans les cages vides, mais le cuir passait à côté.

Le Real a perdu Hazard sur blessure



Le schéma était le même en seconde période. Un atelier d'attaque défense avec des contres occasionnels et dangereux de Levante, orchestrés par l'ancien madrilène Mayoral. Des contres sur lesquels un Eden Hazard très affûté revenait aider sa défense. Mais l'ailier belge, revenu depuis quelques jours à la compétition, se blessait peu après l'heure de jeu et était contraint de quitter le pré. Levante s'enhardissait par la suite et s'offrait plusieurs situations chaudes sur le but d'un Courtois vigilant. Vigilant jusqu'à la 78e minute et cette frappe lointaine et sublime de Morales, qui allait se loger dans sa lucarne. 1-0, score final. Alors que le Barça l'a emporté face à Eibar grâce à un Messi stratosphérique et repasse devant, le Real chute juste avant les rendez-vous face à City en Ligue des champions et face au Barça lors du Clasico.