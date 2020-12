Liga : Le FC Barcelone tient son match référence

Mercredi soir, le Barça pouvait savourer. Alors que le club vit une saison en dents de scie, la victoire au Camp Nou (2-1) contre l'un des leaders de la Liga a visiblement fait beaucoup de bien aux Blaugrana. Menés après l'ouverture du score de Willian José (27eme), les Catalans ont su renverser la tendance en égalisant peu après par Jordi Alba (31eme), avant que Frenkie de Jong (43eme) ne donne finalement la victoire aux siens. Derrière, Barcelone a tenu et se replace pour le moment à la 5eme place du championnat d'Espagne.

« C'est ça, le jeu que l'on veut produire »



« Notre première période a été la meilleure de tous les matchs que l'on a disputés jusqu'à présent. On a bien pressé, tout en sachant que la Real Sociedad est une équipe qui joue très bien avec le ballon, qui veut aussi te presser. Mais je crois que l'on méritait de gagner le match. La première période a été l'une de nos meilleures, on a très bien joué. C'est ça, le jeu que l'on veut produire. Ce ne sera pas toujours comme ça, parce qu'il y a aussi un adversaire en face, mais l'objectif, c'est ça », expliquait à l'issue du match Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça. « C’est clair, on peut penser au titre en Liga », rajoutait-il, également en conférence de presse.

« On a su souffrir »



Un sentiment par Jordi Alba. « On a fait le meilleur match de la saison. On est entrés en sachant très bien ce que l'on devait faire. On leur a bien mis la pression, surtout en première période. En deuxième période, je retiens l'attitude de l'équipe, malgré la souffrance. Ce soir, j'ai vu un très bon Barça, déclarait pour sa part le latéral gauche du FCB. On repart content de l'attitude. On a su souffrir. Le comportement a été très bon en première période comme en deuxième. Cela doit nous procurer de la confiance pour ce qu'il reste en Liga, et il reste beaucoup de matchs. » Désormais, à eux de confirmer samedi avec la réception de Valence.



