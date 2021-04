Le Real Madrid a signé samedi soir une nouvelle contre-performance à domicile, se montrant incapable de l'emporter face au Betis Séville (0-0), malgré le retour d'Eden Hazard. Le Barça comptait donc bien s'engouffrer dans la brèche en s'imposant à Villarreal. Et Antoine Griezmann a tout fait pour l'y aider. Le Barça a entamé la rencontre assez mal avec un raté improbable de Frenkie de Jong face à Asenjo, le portier adverse. D'autant que quelques instants plus tard, Chukwueze concluait parfaitement un contre du "Sous-marin jaune" avec une frappe rasante victorieuse pour l'ouverture de la marque. C'est là que "Griezou" entrait en scène. L'ancien joueur de la Real Sociedad réussissait un un lob somptueux du gauche deux minutes plus tard, pour permettre au Barça d'égaliser, avant de capitaliser sur une passe en retrait ratée de Foyth pour donner l'avantage aux visiteurs dix minutes avant le repos.



La seconde période allait être tout aussi riche en évènement. Peu après l'heure de jeu, Étienne Capoue profitait du centre en retrait à ras de terre de Chukwueze pour faire briller un Marc-André ter Stegen vigilant. Le tournant du match allait intervenir quelques minutes plus tard, quand Manu Trigueros taclait la cheville gauche de Lionel Messi et était expulsé sans autre forme de procès. Les choses devenaient ainsi bien plus compliquées pour les locaux. Des locaux qui n'abdiquaient pas pour autant, avec une frappe d'Estupiñan bloquée en deux temps par Ter Stegen, qui était chanceux sur un retourné acrobatique de Moreno en fin de match. Et le Barça a pu maintenir son avantage jusqu'au bout et fait une bonne opération dans la course au titre (2-1). Merci qui ? Merci Griezmann.