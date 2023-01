Vendredi dernier, le Real Madrid affrontait Valladolid en Liga. Si les Madrilènes se sont imposés 2-0 grâce à un doublé du Ballon d'Or 2022 Karim Benzema, c'est un bien triste événement qui a été mis en lumière après le match. En effet, le Brésilien du Real Madrid Vinicius Junior a été victime d'injures racistes. Après la rencontre, le quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde s'est plaint dans les médias et a envoyé un message fort sur l'inaction de la Ligue Espagnol sur ce type de problèmes. Javier Tebas, président du championnat espagnol, avait repris de volée l'ailier gauche. Ce lundi en conférence de presse, Carlo Ancelotti a apporté son soutien à son joueur.

"Je ne veux pas parler d'un sujet qui ne devrait pas exister selon moi. Le racisme et la xénophobie ne doivent pas exister. Nous nous sommes trompés, ce n'est pas le problème de Vinicius, mais celui de la société. Tolérance zéro avec le racisme. Je ne rentre pas dans les discussions sur ce sujet. Cela ne doit pas (uniquement) être le problème de la Liga ou d'éventuelles sanctions. C'est un problème général et culturel d'une société qui, selon moi, n'a pas l'éducation qu'elle devrait avoir. Pour un sujet aussi important, je ne m'attarderai pas sur Vinicius, la Liga ou sur les sanctions. Il faut le voir dans quelque chose de plus grand: le problème du racisme est un problème très grave, tout comme celui de la xénophobie."