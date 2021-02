Après le succès difficile récolté contre Huesca le week-end dernier, le Real Madrid a enchainé ce mardi en prenant la mesure de Getafe. Face à leurs voisins, les Merengue ont peiné pour débloquer la situation. Mais, une fois le plus dur fait, ils ont pu prendre l’ascendant et s’offrir une fin de match tranquille.



C’est Karim Benzema, en homme providentiel, qui a fait sauter le verrou adverse. Le Français s’est distingué en signant un coup de casque victorieux sur un centre de Vinicius Jr. On jouait alors la 60e minute de jeu et Zinédine Zidane, très remuant devant son banc, pouvait enfin souffler.

Benzema récompensé pour sa persévérance



En scorant lors de cette partie, KB9 a porté à 11 son nombre de réalisations cette saison. Un total qui aurait pu être meilleur s’il avait converti ses deux autres opportunités de la partie. Au quart d’heure du jeu, il a placé une tête sur la transversale. Et à la 49e, son tir croisé a trouvé le gardien adverse sur la trajectoire. L'ex-Lyonnais n’a pas été le seul madrilène à manquer l’ouverture du score durant cette première période. Luka Modric a aussi été proche de trouver la faille (38e), mais Soria a repoussé sa tentative.

4 - Vinícius Junior 🇧🇷 has assisted four goals to Karim Benzema 🇫🇷 in all competitions, more than any other mate since the Brazilian arrived @realmadriden. Friends#MadridGetafe pic.twitter.com/Mtcf8r5VGD

— OptaJose (@OptaJose) February 9, 2021



A 1-0, les espaces se sont libérés pour le Real. Et c’est Ferland Mendy qui en a profité à la 66e minute. Monté aux avant-postes, le latéral replacé dans l’axe a doublé la mise en plaçant une reprise au premier poteau sur un centre de Marcelo. Avec ce break le match était plié.



En gagnant à Getafe, le Real est désormais seul second au classement de la Liga, mais avec un match de plus que le Barça. Les champions d’Espagne réduisent aussi à cinq points leur retard sur l’Atlético Madrid. Benzema et consorts n’ont manifestement pas dit leur dernier mot dans la course au titre.