A la suite de son décevant nul contre Cadiz, le FC Barcelone se devait de faire le plein de points lors de la réception d’Elche, 18e au classement. La mission a été accomplie, avec une victoire 3 à 0. Toutefois, les Blaugrana ont dû attendre que Lionel Messi sort de sa boite pour enfin souffler et ensuite dérouler tranquillement dans cette partie.

Elche a tenu une mi-temps



Accrocheurs, les visiteurs ont gardé leur cage inviolée tout au long de la première période. Contre un Barça brouillon, Elche aurait même pu ouvrir la marque. A la 5e minute, Boyé a loupé une occasion en or, en envoyant le cuir au-dessus du cadre. Et juste avant la pause, Marc-André Ter Stegen a été contraint de sortir le grand jeu pour neutraliser une tentative de Mila (44e).



Les locaux, de leur côté, ne se sont montrés dangereux que par l’intermédiaire de Trincao (12e et 20e) et on se demandait s’ils n’étaient pas partis pour essuyer une autre contre-performance sur la scène domestique. C’était donc avant que La Pulga ne se réveille et décide de prendre les choses en main.

Messi libère le Barça

A la 48e minute, et avec l’aide de Martin Braithwaite sur lequel il s’était appuyé, l’Argentin a transpercé la défense adverse plein axe avant de tromper tranquillement le gardien. 20 minutes plus tard, il a remis ça. Frenkie De Jong l’a servi sur un plateau après avoir pris de vitesse ses vis-à-vis, et le capitaine blaugrana a fini le travail en envoyant le cuir au fond avec beaucoup de sang-froid.



Suite au show Messi, Elche a fini par abdiquer et lâcher totalement prise. Un abandon qui a débouché sur un troisième but barcelonais, signé Jordi Alaba (73e). Ça faisait 3-0 et l’addition aurait pu être plus lourde si le rentrant Antoine Griezmann avait converti ses deux opportunités à la 82e. La première a échoué sur la transversale et la seconde dans le petit filet extérieur.



En s’imposant lors de ce match en retard de la 1e journée, le Barça revient à deux points du Real Madrid. Les Catalans réduisent aussi à cinq points l’écart sur le leader, l’Atlético, mais les Matelassiers ont une rencontre en moins. Il reste encore beaucoup à faire pour reconquérir le trône national, mais au moins Messi et consorts restent toujours en course dans cette optique.