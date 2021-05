Dans le sillon de son joueur star, Leo Messi, qui est parti en croisade sur les réseaux sociaux contre les abus en ligne, le Barça a orné ses joueurs de t-shirts floqués de message contre les intimidations et les harcèlements. Mais il y avait aussi un match à jouer ce soir et pas des moindres, puisque les Catalans devaient se rendre à Valence pour essayer de s'accrocher aux clubs madrilènes de tête après la défaite inattendue face à Grenade en milieu de semaine. Et face au quadrillage bien organisé des locaux, les visiteurs ont eu bien du mal à se créer des opportunités lors de la première période. La plus grosse opportunité des Blaugrana survenait en fin de premier acte. Araujo se jetait sur un coup de franc de Messi et Jasper Cillessen repoussait avec un peu de réussite cette tentative de l'épaule. 0-0, c'était donc le score au repos.



À force de dominer sans faire fructifier sa supériorité, le Barça se faisait surprendre en début de seconde période par Paulista. Ce dernier marquait d'une tête plongeante sur un corner signé Carlos Soler. 1-0. Mais le Barça allait recoller six minutes plus tard après une main de Lato offrant un penalty à Messi que l'Argentin ratait. Ce dernier était néanmoins suppléé par Pedri, qui avait bien suivi pour buter sur Paulista, avant que Messi ne se charge de conclure du gauche.

C'est Antoine Griezmann qui allait donner l'avantage au Barça pour son 12e but de la saison à l'heure de jeu. Un centre d'Alba permettait à De Jong de reprendre de la tête et Griezmann avait bien suivi pour donner l'avantage aux siens. Messi allait finalement sceller le destin du match d'un super enroulé suite à coup franc obtenu par ses soins. Mais Valence ne lâchait rien et Carlos Soler réduisait le score à 5 minutes de la fin d'une belle frappe du droit. Un but anecdotique car c’est le Barça qui s'imposait de haute lutte. 2-3, score final.