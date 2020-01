We’re dominating so far, only thing we haven’t done is put the ball in the net. pic.twitter.com/AI6RC2LbIO

Le remplaçant d'Ernesto Valverde avait effectué pas mal de changements dans le onze Blaugrana, avec notamment Samuel Umtiti en lieu et place de Clément Lenglet en défense. Et malgré 82% de possession à la pause, le Barça avait bien du mal à trouver la faille. Peu reluisant, le Barça a buté sur une équipe de Grenade refusant le jeu et se contentant de "parquer le bus" devant ses cages.Messi et Vidal combinent bien, mais la passe de l'Argentin ne parvient pas au Chilien dans les meilleures conditions face au portier adverse en début de seconde période. Symptomatique d'un Barça qui patine et qui, fatalement, s'expose. Grenade heurtait ainsi le poteau suite à une perte de balle qui permettait à Eteki de tenter une frappe rasante, laquelle achevait sa course sur le montant droit de Ter Stegen.. Il faut croire que le Barça avait besoin d'espaces, puisque peu après cette expulsion, il a enfin pu s'exprimer en ouvrant le score par l'entremise de l'inévitable Pulga (76e) par une frappe à ras de terre du droit. Messi continuera à harceler Rui Silva et sa défense, avec, notamment, un enroulé bien placé et détournée ne corner par le portier des visiteurs à dix minutes de la fin. 1-0, score final. Le Barça s'impose d'un but et ne laisse pas le Real prendre ses distances en tête de la Liga.Pour la manière, on repassera.