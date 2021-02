Trouver la faille face à une équipe bien en place avec un bloc difficile à bouger et des possibilités de contre. Voilà l'équation que devait résoudre le Barça avec une inconnue : l'état de forme de Leo Messi. Et le facteur X des Blaugrana a de nouveau répondu présent. Dans un match où les hommes de Koeman ont possédé le cuir 75% du temps, c'est Trincao qui se mettait le premier en évidence à la demi-heure de jeu. Un débordement signé Mingueza sur l'aile droite permettait au défenseur catalan de centrer au second poteau, où Moriba alimentait Trincao, dont la frappe rasante du gauche faisait mouche.

Le Barça pensait doubler la mise à la 36e minute. Griezmann échouait sur Pacheco, mais Messi était à l'affût et doublait la mise. Cependant, après consultation du VAR, le but était annulé pour un hors-jeu hypothétique de Griezmann sur l'action. Juste avant le repos, Messi marquait cette fois un but valide. Et quel but ! À 25 mètres, il ravageait Battaglia d'un crochet intérieur pour se remettre sur son pied gauche, s'approchait de la surface et décochait un missile sol-air poteau rentrant sur lequel Pacheco ne pouvait absolument rien faire. Un but Playstation qui permettait au Barça de rejoindre sereinement les vestiaires.

Mais la partie n'était pas terminée. Juste après le repos, Lucas Perez s'offrait une très grosse opportunité, mais oubliait de cadrer à six mètres de Ter Stegen. Le Barça allait ensuite concéder une réduction du score sur une erreur de son jeune débutant du jour de 18 ans, Ilaix Moriba. Sur la passe de ce dernier, Rioja récupérait, accélérait et trompait Ter Stegen sur sa droite. Le Barça allait alors insister, mais se heurtait à un Pacheco des grands soirs. Le portier d'Alaves captait un coup franc de Messi à l'heure de jeu avant de gagner un duel avec Trincao une minute plus tard. Ce dernier allait néanmoins finir par aider le Barça à breaker à 15 minutes de la fin (74e)+ en suivant bien une action de Messi, qui échouait face à Pacheco, pour marquer le but du 3-1.

Dans la foulée (75e), Messi s'offrait lui aussi un doublé personnel avec un nouveau but sublime. Un "Golazo" dans la lucarne droite de Pacheco, figé sur l'action. Junior Firpo allait ensuite inscrire le 5e but de Barcelone sur une offrande signée Griezmann. 5-1, score final, le Barça s'impose largement avec un Leo Messi très affûté et envoie un message au PSG à quelques encablures du duel entre les deux cadors en Ligue des Champions.