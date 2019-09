Avec le calme olympien qui le caractérise tant lorsqu'il s'exprime face à la presse, Zinedine Zidane avait pris soin de se monter évasif concernant les rumeurs des derniers jours qui évoquaient son possible licenciement avant la fin de l'année. L'ancien international tricolore le sait mieux que quiconque, tout peut aller très vite dans le microcosme du ballon rond. Ce qui ne doit pas l'empêcher ce dimanche soir, de savourer le joli succès obtenu par le Real Madrid dans l'antre du FC Séville (0-1), en match de clôture de la 5e journée de Liga. La presse promettait l'enfer aux Merengues en Andalousie, mais au bout d'un match plein et d'une prestation d'ensemble de qualité, Sergio Ramos et ses coéquipiers retournent dans la capitale en partageant le fauteuil de leader du championnat avec l'Athletic Bilbao.

Mais ça n'aurait pas pu être le cas si la Maison blanche avait renouvelé le match livré à Paris en milieu de semaine, pour la 1ère journée de Ligue des champions (3-0). Non, ce n'était pas le même Real. Le seul retour de Sergio Ramos a-t-il véritablement changé le visage des pensionnaires de Santiago-Bernabéu ? Pas seulement. C'est tout un collectif qui a semblé se retrouver face à une formation du FC Séville qui était encore invaincue avant le coup d'envoi. Le bloc madrilène, s'il a bien sûr été mis en danger à plusieurs reprises par Lucas Ocampos et ses coéquipiers, a surtout su retrouver des vertus défensives bienvenues. A plusieurs reprises, les défenseur latéraux Daniel Carvajal et Ferland Mendy ont été presser haut le porteur de balle sévillan. On a même pu voir, sur certaines actions, Sergio Ramos et Raphaël Varane aller chercher leur adversaire direct dans la moitié de terrain adverse, devant Casemiro.

C'est d'ailleurs sur une de ces phases que la différence se fera au tableau d'affichage. Le numéro 5 tricolore récupère le ballon, Daniel Carvajal est alerté sur la droite par Gareth Bale, et Karim Benzema arrive à point nommé pour concrétiser cette belle action de la tête (64e). Ou comment, en actionnant le levier d'une base défensive retrouvée, le Real Madrid peut retrouver le sourire. Car le FC Séville ne reviendra jamais dans cette rencontre, malgré de nouvelles alertes et même un but refusé à l'ex-Merengue "Chicharito", pris au piège du hors-jeu avant de tromper Thibaut Courtois. Et Zinedine Zidane franchit donc, avec ses hommes, un premier obstacle de taille pour les ramener en tête du classement, à égalité de points avec l'Athletic Bilbao. Le prochain test, ce sera mercredi face à l'Osasuna pour le compte de la 6e levée, avant un nouveau déplacement des plus périlleux samedi prochain, au Wanda Metropolitano de l'Atlético.