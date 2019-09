Les hommes de Zinédine Zidane comptent un point de plus que l’Atlético, qu’ils affrontent dans le derby samedi ! Vinicius (36e) et Rodrygo (72e) ont marqué les buts du côté de Santiago-Bernabéu. Dani Carvajal, Raphaël Varane, Eden Hazard et Karim Benzema sont restés sur le banc de touche.