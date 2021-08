Que c'est triste, un Camp Nou sans Messi ! Il y avait tout de même plus de 20.000 personnes dans la mythique enceinte catalane, venues encourager ce Barça orphelin de sa star, ce dimanche. Il y a avait une saison à débuter et un match à gagner face à la Real Sociedad et Memphis Depay et ses compères se sont attelés à cette tâche. Le Batave allait d'ailleurs se signaler dès la 19e minute avec un coup franc excentré qui allait se transformer en passe décisive pour la tête de Gérard Piqué. 1-0, puis 2-0, avec un but de Braithwaite en toute fin de première période de la tête également, mais sur un centre de De Jong.

L'ancien Toulousain n'était pas rassasié et allait s'offrir un second but personnel en début de seconde période d'une reprise en force suite à un bon travail d'Alba. Le Barça dominait largement au score et dans les intentions, même si les Basques allaient réduire le score à dix minute de la fin grâce à un tir croisé du gauche en angle fermé dans la surface de Lobete. Le Barça allait se relâcher et encaisser un 2e but par Oyarzabal en fin de rencontre, mais Sergi Roberto allait inscrire le but du 4-2 dans le temps additionnel pour redonner une avance décisive et surtout définitive aux Blaugarana. 4-2, ce sera néanmoins le score final et le Barça, sans Leo Messi, lance bien sa saison,