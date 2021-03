Confirmer son renouveau entrevu ces dernières semaines et conserver son élan avant de rallier Paris pour tenter une remontée fantastique face au PSG en 8es de finale retour de C1. Ce Osasuna-Barça avait quelques enjeux cachés, en plus d'être une itération de la 26e journée de Liga. Mais Osasuna ne comptait pas jouer les baromètres sans se défendre et insistait sur ce point dès la deuxième minute avec une tentative, lointaine, osée et cadrée de Calleri, que Ter Stegen captait. Le portier allemand du Barça était encore sollicité au quart d'heure de jeu, lui qui brillait pour détourner de justesse une tentative signée Kike Barja. Sergio Herrera , le portier local, n'allait pas avoir autant de chance.

Suite à un magnifique renversement de jeu signé Leo Messi, Jordi Alba marquait d'une frappe en force du gauche (30), inversant pour une fois les rôles de passeur et de buteur avec son compère argentin. Dans la foulée, Ter Stegen devait encore intervenir face aux mal-classés de Pampelune en fermant son angle face à Ruben Garcia Santos. 1-0, le score au repos avec une domination plus ou moins stérile du Barça, qui a d'ailleurs failli lui jouer des tours.

Dans le second acte, Osasuna n'abdiquait pas et continuait à produire de belles opportunités. Le Barça était aussi dangereux dans cette rencontre indécise. Illustration avec une frappe du gauche signée Messi sur laquelle Sergio Herrera devait brillamment s’interposer (48e). Nacho Vidal devait de son côté intervenir dans sa surface devant un Griezmann très bien servi par Ousmane Dembélé (64e). Finalement, c'est le jeune prodige de 18 ans Ilaix Moriba, introduit en jeu en seconde période par Ronald Koeman, qui allait sceller le destin de la rencontre pour son premier but en Liga.

Alimenté par Messi, il se jouait de Garcia Zubiria, avant de marquer du gauche pour le 2-0. C'était le score final. Le Barça se rassure et place désormais le PSG dans son collimateur. Remontada ou pas ? En tout cas, c'est le seizième match de rang sans défaite en Liga pour les Blaugrana.