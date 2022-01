Capitaine et briseur de records. Karim Benzema a été de nouveau décisif ce samedi en Liga, lors du choc entre son équipe du Real Madrid et le FC Valence. Et le club merengue en avait besoin après son revers surprenant contre Getafe pour entamer l'année. Le Real a été bousculé à l'entame, avant de monter en régime avec notamment une frappe de l'increvable Luka Modric du gauche qui faisait retentir la barre du club visiteur à 5 minutes du repos.

Dans la foulée, Casemiro chutait dans la surface adverse face à Cristian Piccini. Et ce n'est nul autre que Karim Benzema qui s'avançait pour exécuter la sentence et porter ainsi son total de buts avec le Real Madrid à 300 unités. Benzema est d'ailleurs seulement le 4e joueur de l'histoire du Real Madrid à atteindre les 300 buts au sein du club merengue. De quoi rentrer aux vestiaires le cœur léger.

Le Real allait prendre le large en début de seconde période par le très en forme Vinicius. Le jeune attaquant brésilien combinait avec Benzema avant de marquer de d'un tir du droit de près pour le 2-0. C'est à l'heure de jeu que Madrid prenait un envol définitif et c'est Benzema qui était à l'origine de l'action. Le Français lançait le cuir en profondeur pour Asensio dont la frappe du droit était détournée en chandelle par Cillessen, Vinicius achevait l'action de la tête de près.

Le Real allait ensuite se relâcher un peu et encaisser un but par Gonzalo Guedes en fin de rencontre sur penalty après rebond, suite à une faute de Ferland Mendy. Benzema y allait ensuite de son doublé en toute fin de rencontre, pour clore une soirée parfaite pour les Merengue. 4-1, score final cependant, et le Real se remet sur les bons rails avec un Benzema record.