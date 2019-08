"We are all witnesses." Le slogan publicitaire autour de LeBron James ("Nous sommes tous témoins") n'est pas trop grand pour Antoine Griezmann. Tout comme le défi que représente sa signature au Barça. Si c'est dans le temps et dans son association avec Lionel Messi que le Français parviendra, peut-être, à marquer le club catalan de son empreinte, "Grizi" jouait déjà gros dimanche soir pour sa première en Liga, au Camp Nou, avec le maillot blaugrana. Après le faux pas à Bilbao d'entrée (1-0), le Tricolore a guidé sa nouvelle équipe vers une première victoire en championnat contre le Betis Séville (5-2).

Un Antoine Griezmann esseulé sur le front de l'attaque catalane avec les absences de Lionel Messi, Luis Suarez et Ousmane Dembélé. Et un Griezmann peu épargné par la presse espagnole depuis qu'il a quitté l'Atlético de Madrid. Si Nabil Fekir lui a volé la vedette en ouvrant la marque (0-1, 15e), le numéro 17 a repris le contrôle du match à lui seul. D'abord d'une volée acrobatique du pied gauche pour égaliser (1-1, 41e). Ensuite, d'une frappe enroulée, toujours de son bon pied, depuis l'extérieur de la surface (2-1, 50e). Une réalisation décisive que le Français, très actif dans la construction du jeu, a ponctué d'une célébration inédite. Un jeté de paillettes à la manière du "chalk toss" de LeBron James, un rituel d'avant-match que la star NBA réalise avec de la magnésie.

Lancé par Griezmann, auteur de ses deux premiers buts officiels avec le Barça, le club catalan a alors déroulé avec aussi une première réalisation pour Carles Perez (3-1, 56e). Jordi Alba a enfoncé le clou (4-1, 60e), et Arturo Vidal a profité d'une remise lumineuse du champion du monde 2018 pour aggraver la marque (5-1, 77e). Lorenzo Moron a atténué l'addition (5-2, 79e). Le FC Barcelone inscrit ses trois premiers points au classement. "Grizi" peut respirer avec ce premier coup d'éclat, même si la pression ne retombe jamais au Barça.